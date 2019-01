Neustadt-Glewe : Kinderdisco am Neustädter See

von svz.de

22. Januar 2019, 08:14 Uhr

Kinderdisco ist am 1. Februar am Barracuda Beach angesagt. Alle Kinder zwischen sechs und 15 Jahren sind dann in das Eventhouse eingeladen. Um 17 Uhr geht es los, die Veranstaltung endet um 22 Uhr. Der Veranstalter bittet darum, die jüngsten Zeugnisse mitzubringen. Denn: Für jede „1“ auf dem Zeugnis gibt es eine Überraschung. Natürlich wird auch für die Eltern und Erziehungsberechtigten gesorgt. Dazu trägt der Erwachsenen-Bereich bei. Hier kann man die Kids im Auge behalten und sich gleichzeitig im Small Talk mit den anderen Eltern üben.