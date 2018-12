Dömitz : Konzert für die geplante Orgelsanierung

von Kathrin Neumann

07. Dezember 2018, 10:28 Uhr

Musik für den guten Zweck. Der Kirchenchor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Dömitz und Neu Kaliß lädt am Sonnabend zu einem Weihnachtsbenefizkonzert in die Johanneskirche ein. Der Kirchenchor präsentiert sein Weihnachtsprogramm. Beginn 19 Uhr. Die Einnahmen des Abends – auf Spendenbasis – sollen dem neu gegründeten Förderverein zur Restaurierung der Runge-Orgel in der Johanneskirche Dömitz zugute kommen.