Kremminer stimmen über Vorentwurf zur Windenergie ab

von Dénise Schulze

14. Januar 2019, 11:12 Uhr

Die Kremminer Gemeindevertreter kommen am morgigen Dienstag zu ihrer ersten Sitzung des neuen Jahres zusammen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus, Rosestraße 3, in Kremmin. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der sachliche Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der Gemeinde. Auf der Sitzung soll über den Vorentwurf abgestimmt werden. Außerdem müssen die Gemeindevertreter die Satzung über die Hausnummerierung in der Gemeinde beschließen. Auch die Kommunalwahlen, die am 26. Mai stattfinden, stehen auf der Tagesordnung.