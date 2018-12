Eldena : Krippenfiguren aus Thailand

Kirchengemeinde Eldena-Gorlosen lädt morgen zum Adventsabend ein

von Sabrina Panknin

17. Dezember 2018, 21:07 Uhr

Aus welchem Holz sind Krippen gemacht? Knorrige Eiche, weiche Linde? Oder sind sie eher aus exotischem Material, wie leichtem Balsa- oder hartem Teakholz? Die Kirchengemeinde Eldena-Gorlosen lädt zu einer adventlichen Krippenschau ein. Johannes Wieder aus Berlin hat die zirka 60 Zentimeter hohen Figuren aus Thailand dabei und stellt sie am morgigen Mittwoch, 19. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche von Eldena vor. Dazu gibt es Musik und Gesang, im Anschluss werden Schmalzbrot und Punsch gereicht. Die Figuren sind besonders – ein thailändischer Schnitzer erarbeitete seine Krippenfiguren als Menschen, denen man die Härte des Lebens ansehen kann. Da die Hölzer nicht bemalt wurden, arbeiten sie weiter und werden so selbst ein Teil der Kunst. Pastorin Christine Nagel-Bienengräber freut sich auf einen informativen Abend in der Vorweihnachtszeit.