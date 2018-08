Ludwigslust : Kultureller Streifzug durch die Stadt

Zwölfte Kunst- und Kulturnacht in Ludwigslust ermöglicht Besuchern Einblicke in besondere Häuser und Höfe der Lindenstadt

von Dénise Schulze

17. August 2018, 12:00 Uhr

Wer am Haus mit der Nummer 18 in der Schweriner Straße vorbeigeht, vermutet hinter der schlichten Fassade nichts Besonderes. Doch ein Blick auf den Hof des im 19. Jahrhundert errichteten Häuserkomplexes offenbart eine Oase mitten in der Lindenstadt. Und während der Kunst- und Kulturnacht (KuKuNa) am 8. September haben alle Ludwigsluster und Besucher die Möglichkeit, den Hof von Familie Strube in der Schweriner Straße 18 zu entdecken. Bereits zum zwölften Mal findet die lange Nacht der Kunst und Kultur in Ludwigslust statt und ermöglicht den Einblick in besondere Häuser und Höfe in Ludwigslust.

Soul und Funk in der Sparkasse am Alexandrinenplatz, ein Schnellzeichner am Rathaus, Malereien in der Kunststube, geführte Schlossparkspaziergänge oder eine Orgelführung in der Stadtkirche – bei der zwölften KuKuNa ist wieder für jeden Besucher etwas dabei. „Man könnte sagen, das ist eine Kul-Tour durch unsere Stadt“, erklärt Evelyn Wegner von der Stadtverwaltung, die den Abend koordiniert. In der Zeit von 19 bis 24 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, insgesamt 20 Stationen zu erleben und zu entdecken. Eine Mond-Laterne an der Tür oder im Schaufenster weisen den Besuchern den Weg. „Der Mond ist von Anfang an dabei, er ist eigentlich das Zeichen der KuKuNa“, so Evelyn Wegner. Ein spezielles Motto gibt es nicht. Viel eher geht es den Gastgebern darum, die Vielfalt der Stadt zu präsentieren und den Besuchern einen entspannten Abend zu bieten.

Auch die Vorbereitungen auf dem Hof von Familie Strube laufen auf Hochtouren. Hier sollen Bilder von Rose Marie Goetze, der Mutter von Susan Strube, und Keramiken ihrer Schwester Sibyll Ullrich ausgestellt werden. Dazu wird es Live-Musik und Gesang geben. „Musik haben wir fast an jeder Station, da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein“, so Evelyn Wegner. In der Braumanufaktur wird wie bereits im vergangenen Jahr die AC/DC-Coverband „Jailbreak“ auftreten, im Weltladen hingegen wird es mit Saxophonklängen etwas ruhiger zugehen.

Wie in jedem Jahr müssen die Besucher einmalig fünf Euro zahlen, um alle Angebote der KuKuNa erleben zu können. In diesem Jahr wird auch das Lindencenter nach einiger Zeit wieder mal als Gastgeber dabei sein. Bis 22 Uhr können die Besucher hier durch die Geschäfte bummeln, in der Mall zwischen Rossmann und Famila wird außerdem das Liedtheater „Live“ auftreten, wie Centermanagerin Andrea Danda erklärt.

Wem die Wege zum Beispiel von der Stadtkirche bis zum Lindencenter zu lang sind, der kann auch den kostenlosen Shuttle-Service mit einer Fahrrad-Rikscha nutzen. „So kann man die KuKuNa mal ganz anders erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes“, so Evelyn Wegner. Für den kleinen Hunger zwischendurch finden Besucher unter anderem einen Foodtruck zwischen Sparkasse und Zebef oder das Würstchen-Fahrrad vor dem Nessler-Kaufhaus.

Das Programm der zwölften Kunst- und Kulturnacht liegt bereits in verschiedenen Geschäften in der Innenstadt und in der Ludwigslust-Information aus. Hier können vorab auch schon die Eintrittsarmbänder gekauft werden.