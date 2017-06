Bresegard bei Eldena : Landesstraße in Bresegard ist Chefsache

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Der Neubau der Ortsdurchfahrt von Bresegard erhitzt nach wie vor die Gemüter der rund 200 Einwohner der Gemeinde. Bürgermeister Eckhard Schulz hatte zu einer Einwohnerversammlung eingeladen, aber allzugroß war die Resonanz nicht. Aber jene, die sich aus erster Hand über den Stand der Dinge zum Projekt informieren wollten, hatten eine Menge Fragen, Hinweise und Kritiken mitgebracht. Horst Fehrendt wollte wissen, was für Kosten auf die Anlieger im Zuge des Straßenneubaus zukämen, Hans-Christian Wiedow stellte eigene, andere Varianten zum Ausbau vor. Karl-Heinz Ahrendt lehnte es ab, dass er einen Teil seines Grundstücks für den Ausbau der Ortsdurchfahrt hergeben solle, ein anderer Bürger fragte nach der Möglichkeit, die schlimmsten Stellen der Straße auszubessern - Thomas Taschenbrecker ging ausführlich, sehr sachlich und mit gewohnt fachlicher Präzision auf alle Themen ein. Im Gemeindehaus waren in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Minister, Landespolitiker und auch der Landrat mehrfach zu Gast, haben sich mit der Problematik beschäftigt, die den Bresegardern so sehr auf den Nägeln brennt. Dieses Projekt wird nun offenbar zur Chefsache erhoben. Thomas Taschenbrecker, der Leiter des Straßenbauamtes Schwerin, war höchstselbst mit einem großen Stab seiner Mitarbeiter und Planer am Mittwochabend nach Bresegard gekommen. „Ich bin noch gut ein Jahr im Amt und möchte, dass dieses Projekt noch verwirklicht wird.“ Das Problem sei hier in Bresegard der Alleenschutz. „Es handelt sich um gesetzlich geschützte Alleebäume, die nach dem Naturschutzgesetz MV zu erhalten sind“, so Thomas Taschenbrecker. Das Straßenbauamt habe zwei Baumgutachten erarbeiten lassen und ein Wurzelsuchgutachten in Auftrag gegeben. Dabei, so der Chef des Straßenbauamtes Schwerin, sei eine Verkehrsanlage zu entwickeln, die zur Grundlage hat, möglichst viele Bäume zu erhalten. „Das Abnehmen der Bäume im Vorfeld hatten wir versucht, von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises auch schon eine Genehmigung bekommen. Dagegen wurde aber vorgegangen“, ergänzt Thomas Taschenbrecker.



Variante 2 von den Planern favorisiert

Das Straßenbauamt hat daraufhin fünf Ausbauvarianten mit entsprechenden Untervarianten für die L07 in Bresegard untersucht. „Wir haben uns dann letztlich für Variante 2 entschlossen. Mit einer Fahrbahnbreite von sechs Metern und dem Erhalt einer Baumreihe“, erläutert im Detail Haiko Hinsch von der Ingenieurgesellschaft Hindrik Stüvel (IHS) aus Ludwigslust. Die Situation sei in Bresegard so verzwackt durch die Untersuchungen und die Einwendungen der Naturschutzbehörden, erklärt Taschenbrecker. „Das Gutachten sagt, dass wir nicht dichter als 2,50 Meter bis an den Stamm herankommen dürfen“, auf die Frage einer Einwohnerin, wer das denn festlege. Ihr wie auch den meisten Bresegardern wäre aber eine Variante lieber, in der alle Bäume gefällt werden und eine neue Baumallee angelegt wird. Mit einer Unterschriftenaktion haben nicht nur Anlieger, sondern auch andere Bürger, wie Erben von Grundstücken oder Jagdpächter, ihre Ablehnung zur vorliegenden Straßenausbauvariante zum Ausdruck gebracht – 181 an der Zahl. „18 Bäume von dezeit 51 müssten weg, wenn die Planung durchkommt“, so Thomas Taschenbrecker. „Als das Vorhaben im Oktober 2016 erstmals vorgestellt wurde, sollten sich die Einwohner dazu nicht äußern“, reagiert Hans-Christan Wiedow missmutig und schaute Bürgermeister Eckhard Schulz an. „Das stimmt so nicht“, kontert dieser. „Das Thema wurde außerhalb der Einwohnerfragestunde behandelt, als die Bürger kein Rederecht mehr hatten.“ Hans-Christian Wiedow lässt nicht locker. „Wir sollten uns im kleinen Kreis zusammensetzen und nach einer Lösung suchen“, dabei nochmal auf seine Varianten verweisend. Diese wurden aber von Thomas Taschenbrecker abgelehnt, weil sie aus rechtlichen Gründen nicht umsetzbar seien. „Außerdem kann ich die Aussage, die Bürger seien nicht informiert worden, nicht nachvollziehen. Landrat und Minister haben hier gesessen und im neuen Verfahren sind Sie als Bürger ordnungsgemäß beteiligt. Wenn Sie sagen, das wird über unsere Köpfe hinweg entschieden, ist das so nicht richtig“, sagt der Leiter des Straßenbauamtes. „Wir haben vor einigen Tagen mit Herrn Wiedow, mit dem Bürgermeister und mit Sandra Duwe im Büro des Landrates gesessen und kamen zu der Erkenntnis, dass der BUND an allem schuld sei“, so SPD-Landtagsabgeordneter Dirk Friedrisizik. Es sei aber nicht sinnhaftig, irgendeinen Schuldigen ausfindig zu machen. Leider kann Katharina Brückmann als Baumexpertin vom BUND heute nicht hier sein, da sie sich im Ausland befindet. „Aber ich habe mit ihr eine Stunde lang am Telefon gesprochen. Frau Brückmann kennt diese Variante 2 und wird von ihr mitgetragen. Sie ist aber grundsätzlich zu einem Gespräch bereit“, so Dirk Friedriszik.

Diese Info-Veranstaltung sollte erreichen, dass jeder Einwohner seine Rechte erkennt. „Wenn Sie etwas nicht wollen, dann sagen Sie es“, erklärt Thomas Taschenbrecker. „Wir sind in der ersten Etappe der Vorbereitung auf das Planfeststellungsverfahren, die rechtliche Relevanz kommt erst im zweiten Schritt.“

von Michael Seifert

erstellt am 01.Jun.2017 | 21:00 Uhr