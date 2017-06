Tewswoos : Landschaften und Blumen in Ölfarbe

vergrößern 1 von 2 Foto: günther schulz 1 von 2

Manche Motive zeichnet Renate Lomnitzky nicht nur einmal. „Diese Bilder habe ich schon dreimal gemalt“, erzählt die 75-Jährige und zeigt auf ein altes Bauernhaus und die Ostseebrandung bei Sonnenuntergang. „Jedes Mal fand sich gleich ein Käufer. Und weil ich die Bilder auch haben wollte, musste ich nochmal von vorn anfangen.“ Exakte Kopien entstehen dabei aber nicht. „Die Bilder werden immer etwas anders, manchmal auch besser.“

Das Malen wurde Renate Lomnitzky, die aus Thüringern stammt und seit 1966 in Mecklenburg lebt, in die Wiege gelegt. Ihr Vater sei Kunstmaler gewesen, erzählt die 75-Jährige. Sie selbst greift aber erst seit knapp 15 Jahren regelmäßig zum Pinsel. Als sie anfing, betrieb sie in Tewswoos noch ihre Gaststätte „Bauernstube“. Um sich die richtigen Maltechniken anzueignen, ging sie zu den Vormittagsmalern der Volkshochschule Ludwigslust und Kursleiter Dr. Peter Stöhlmacher. Inzwischen malt Renate Lomnitzky überwiegend zu Hause – in ihrem Atelier „Bauernstube“. „Meistens nachmittags, wenn ich die Hausarbeit und den Garten fertig habe“, erzählt die Künstlerin. „Ich male lieber in Ruhe und werde dabei nicht gern gestört.“

Vor allem Blumen, Landschaften und Stillleben haben es Renate Lomnitzky, die gelernte Schneiderin ist und auch klöppelt, angetan. Dabei nutzt sie andere Bilder, Fotos aus der Zeitung oder eigene Skizzen als Vorlage. „Besonders mag ich die Landschaftsaufnahmen von Günther Schulz“, sagt die Künstlerin, die in Pastell-, Acryl- oder Ölfarben malt. Dabei nutzt sie nicht nur Pinsel, sondern auch Spachtel und manchmal sogar die Finger. Im vergangenen Jahr stellte sie gemeinsam mit anderen Hobbykünstlern im Ludwigsluster Rathaus aus. Am Wochenende können Besucher in Tewswoos, Schultenkamp 14, nicht nur Renate Lomnitzkys Bilder bewundern, sondern der Malerin auch bei der Arbeit zuschauen. „Ich male kleine Bilder in Acryl, das trocknet schneller“, so die 75-Jährige. Sie freue sich immer auf die an Kunst interessierten Gäste – und auf neue Kontakte.

Wenige Kilometer entfernt – in Rüterberg – öffnet Pfingsten der Cafégarten von Lauterfelds. Drei Künstlerinnen präsentieren hier ihre Werke: Marianne Ochel fertigt aus Ytong kleine Kunstwerke, Katharina Behrens bemalt Gebrauchskeramik mit Mustern aus Garten und Natur, und Eva-Maria Lauterfeld präsentiert erstmals ihre Bilder (Öl gespachtelt auf Leinwand).

Von Schülern angefertigte Handpuppen mit Köpfen aus Ton und passenden Stoffkleidchen können in der Kramserei in Klein Krams bewundert werden. Sie sind das Ergebnis eines Projektes, das Kramserei-Initiatorin Susanne Kramer gemeinsam mit Viertklässlern der Grundschule Kummer durchgeführt hat. Am Pfingstwochenende werden die Exponate ausgestellt: ein Wolf, die Dame Adea, der Komiker Otto, ein Igel, ein Rabe, ein Pirat, die Hexe Heylie, mehrere Prinzessinnen, ein Prinz, eine Königin und die Eule Albert. Den Ausstellungsrahmen bietet eine ausgediente Garderobe im neuen Glanz mit großem Theatervorhang und Hintergrundkulissen, die zukünftige Spielfläche für Puppentheater. Einige Kinder werden in Klein Krams dabei sein.

Ins Heimatmuseum Grabow lädt die Frauenmalgruppe der Vhs Ludwigslust am Sonntag ein. Um 11 Uhr beginnt die Vernissage für eine Ausstellung, für die elf Frauen mehr als 50 Bilder ausgewählt haben. Unter der Leitung von Klaus Freytag sind Kunstwerke in sehr unterschiedlichen Techniken entstanden.





