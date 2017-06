Malliss : Lernen unter freiem Himmel

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Ihre erste Lektion erhalten die Mallisser Kinder schon vor der Schulstunde im grünen Klassenzimmer. Als Landrat Rolf Christiansen in Schlips und Anzug an die Tafel tritt und sein Handy hervorkramt, sagt er: „So ein Ding ist unheimlich praktisch. Ich habe mir hier drin die Stichworte für meine Rede notiert. Aber zum Lernen taugt es wenig. Lasst es öfter mal liegen und geht lieber raus in die Natur.“

Dass der Landrat an diesem Tag persönlich in den Mallisser Wald fährt und der Schule zum neuen grünen Klassenzimmer gratuliert, hat seinen Grund. „Ich war vor drei Jahren schon einmal hier als das Projekt „Ein Wald für jung und alt“ gerade startete. Mich hat das Engagement von Gemeinde, Vereinen, Eltern und Sponsoren so beeindruckt, dass ich sehen wollte, was daraus geworden ist.“

Das Ergebnis beeindruckt nicht nur ihn. „Ihr habt hier ein echtes Highlight im Amt Dömitz-Malliß“, sagt Amtsvorsteher Burkhard Thees. „Davon profitiert nicht nur die Schule, sondern die ganze Region. Es hat sich gelohnt, für diese Schule zu kämpfen.“

Keine fünf Gehminuten vom Schulgebäude entfernt treffen sich die Kinder jetzt mitten im Wald zum Blockunterricht in Biologie. „Total toll und viel besser als in der Schule“, findet das Alexandra aus der fünften Klasse. Gerade hat ihre Lehrerin Marita Hoppe sie gebeten, sich einen Baum auszusuchen und ihn anhand von Blättern und Rindenform zu bestimmen. Alexandra muss nicht weit laufen. Sie entscheidet sich für die Weide gleich neben ihrem Sitzplatz. „Natürlich sind wir hier stark vom Wetter abhängig“, sagt Schulleiterin Rosemarie Quade. „Aber bei so optimalen Bedingungen wie heute gibt es keinen besseren Unterrichtsort.“ Die Kinder sitzen an Holztischen, die viele Helfer aus dem Dorf in ihrer Freizeit mit schwerer Technik aus dicken Baumstämmen sägten. Auch Bänke, Lehrerpult und die Tafelumrahmung haben Denis Hauff, Lothar Wunschik, Maik Burmeister und Peter Kalaß innerhalb eines Jahres gefertigt. „Da stecken viele Wochenenden drin“, sagt Maik Burmeister. „Auch die Feuerwehr hat mitgeholfen.“

Zu tun gebe es in der neuen Waldschule immer etwas. So könne als nächstes das Biotop neben dem Klassenzimmer wiederbelebt werden, sagt Rosemarie Quade. Dort tummeln sich bei Hochwasser jede Menge Insektenlarven, die die Kinder erst käschern und später unter dem Mikroskop am Tisch nebenan bestimmen könnten. „Wir haben viele Ideen“, sagt die Schulleiterin. „Man muss uns nur machen lassen.“

von Andreas Münchow

erstellt am 09.Jun.2017 | 09:00 Uhr