Lewitzer „Tüffel-Wochen“ : Lieblingsknolle 2019: Baby Lou

Finale der Lewitzer „Tüffel-Wochen“ auf dem Hof Denissen in Wöbbelin.

Avatar_prignitzer von Tina Wollenschläger

28. Oktober 2019, 08:04 Uhr

Mit der einen Hand hält Liah die Kartoffel, mit der anderen drückt sie zwei Reißzwecken hinein: Die Augen. Dann noch eine: Die Nase. Es folgt eine Packung Zahnstocher. Konzentriert platziert die Sechsjährige einen neben dem anderen. Die Stacheln. „Es ist gar nicht so leicht für Kinderhände, die Hölzchen in die rohe Kartoffel zu pieksen“, sagt Marianne Böthfüer. Wie in jedem Jahr bastelt die pensionierte Erzieherin als „Kartoffelmaus von Banzkow“ – das Maskottchen der „Lewitzer Tüffelwochen“ – mit den Kindern Kartoffeltiere: Igel, Mäuse und Raupen. So auch am vergangenen Sonnabend beim Finale auf dem Hof Denissen.

„Heute ist hier so viel los, wie schon lange nicht mehr“, sagt Marianne Böthfüer. Sie sei noch gar nicht dazu gekommen, ihre Lieblingsknolle zu verkosten. Und das wird wohl auch nichts mehr werden: Bis 13 Uhr am Stand der Agp Lübesse, ist es die letzte Gelegenheit. Auch die kleine Liah hat nicht gewählt, sagt sie. Dass mache aber nichts, alle Kartoffeln würden ihr gleich gut schmecken – vor allem als Pommes.

Doch so einfach ist das nicht: Kartoffel-Geschmäcker seien eben verschieden, so verschieden wie die Kartoffelsorten selbst, so Rainer Mönch, Vorsitzender des Lewitz-Vereines, dessen persönlicher Kartoffelfavorit „Laura“ dieses Jahr gar nicht am Start war. „Baby Lou“ hat das Rennen gemacht. Eine kleine Sorte mit tiefgelbem Fruchtfleisch. Süß im Geschmack. „,Baby Lou’ konnte sich mit 528 Stimmen gegen ihre Konkurrentinnen, die Sorten ,Belana’, ,Penni NN’ und ,Regina’, durchsetzen“, so Rainer Mönch. Insgesamt hätten rund 1000 Menschen mehr als im vergangenen Jahr am „Lewitzer Tüffeltest“ teilgenommen: Ein Erfolg, den der Vorsitzende dem neuen Konzept, der Miteinbeziehung der Gastronomie, zuschreibt. Und dem sonnigen Wetter natürlich, das über 800 Leute auf den Hof Denissen lockte.

Auch die Gastgeberin, Michaela Denissen, ist zufrieden: „War schön. Schönes Wetter, schöne Stimmung und schön viele Leute.“ Ihre ganze Familie war im Einsatz. Vom Eisverkauf, über Kartoffelsuppe- und Backkartoffelzubereitung bis hin zum Grill, wo auch sie selbst die Grillzange schwang.

Die Attraktion des Nachmittags neben Bauernmarkt und Kartoffelspartakiade – nicht nur bei den Kleinen: „Wir haben Kälbchen gesehen“, berichtet Liah mit strahlenden Augen. Zusammen mit ihrer Schwester Ehmi und Mutter Sabrina Krause hat sie eine geführte Expedition in den Kuhstall der Familie Denissen unternommen – vom Melkstand bis zu Kälberkindergarten. Stilecht vorgefahren mit dem Traktor.

Vor sieben Jahren hat der regionale Tourismusverein „Lewitz“ die „Tüffelwochen“ ins Leben gerufen. „Wir wollten den Züchtern wieder mehr Raum geben, der Einzelhandel diktiert vieles“, erklärt der Vorsitzende. „Da wollten wir gegensteuern.“ Und natürlich auch, um regionale Produkte bekannter zu machen.

Die Liebhaber der Knolle dürfen sich schon freuen: Das Finale der achten Auflage der Tüffel-Wochen 2020 wird auf dem Kinderbauernhof Zietlitz bei Sukow stattfinden, verkündet Rainer Mönch.

Bei der sechsjährigen Liah gibt es heute Abend Reibekuchen. Beim Glücksrad hat sie einen von 200 Kartoffelsäcken gewonnen. Na, dann guten Appetit!