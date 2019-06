Ludwigslust: Betrunkener soll Frauen belästigt haben

von svz.de

25. Juni 2019, 19:12 Uhr

Am Montagabend soll ein offenbar betrunkener Mann am Schloss in Ludwigslust zwei Frauen belästigt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 31-Jährige gegen 22:00 Uhr zunächst eine 20-jährige Frau angesprochen und am Arm ergriffen und gegen 22:15 Uhr eine 18-jährige Frau auf die Schulter gefasst haben. Nach ablehnender Haltung beider Frauen setzte der Mann seinen Weg ohne weitere Handlungen fort. Die 20-Jährige konnte den Mann bei der Anzeigenaufnahme namentlich benennen. Eine sofortige Prüfung im Bereich führte jedoch zunächst nicht zum Erfolg. Die Polizei nahm zwei Anzeigen wegen Belästigung auf.

Etwas später meldete sich ein Mann im Polizeirevier, der offenbar im Zuge von Streitigkeiten verletzt wurde und nun eine Anzeige erstatten wollte. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um den 31-Jährigen, der die beiden Frauen belästigt haben soll. Er wurde zunächst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus in Ludwigslust gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab gegen 03:00 Uhr einen Wert von 0,43 Promille. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. Zu den Tatvorwürfen befragt, stritt er ab die Frauen angesprochen zu haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.