Ludwigslust: Wahlkreisbüro beschädigt

14. Juli 2020, 12:01 Uhr

Zwei Scheiben des AfD-Wahlkreisbüros in der Lindenstraße in Ludwigslust haben bisher unbekannte Täter in der vergangenen Nacht beschädigt. Dabei entstand in einer der Fensterscheiben ein ca. 30 x 30 cm großes Loch. Bei einer zweiten Scheibe wurde die äußere Verglasung beschädigt. Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin übernommen.