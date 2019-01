Dömitz : Märchenhaftes Kindertheater

von svz.de

03. Januar 2019, 09:06 Uhr

Die Initiative Leben und Kultur (LuK) in Dömitz macht mit seinem KinderTheater in Dömitz (KITTZ) weiter. Los gehts am Sonntag, 13. Januar, um 15 Uhr, im Ratssaal des alten Rathauses in Dömitz: „Hilde, Hans und ein bisschen Zwerg “ gespielt vom Tandera Theater aus Lüneburg steht auf dem Programm. Geeeignet für alle Kinder ab vier Jahren. Das Stück dauert zirka 45 Minuten.

Kinder können sich über die ungaubliche Geschichte von Krauses und dem Zwerg Knispel freuen. Von Hilde und ihrem Pech mit dem Pferd im Petersilienbeet. Von Hans und seinem Glück, das Pferd gegen etwas Besseres zu tauschen. Tauschen kann Hans, aber ist es wirklich besser? Was ist überhaupt etwas Besseres? Zwerg Knispel weiß die Antwort sofort und auch, dass Hans keine Ahnung hat. Und Hilde? Weiß sie es auch? Ja oder nein – sie wetten um einen Klumpen Gold! Ein märchenhaftes Theaterstück nach Motiven des Andersen-Märchens „Was Vater tut, ist immer recht”– mit großem und kleinem Viehzeug, ebensolchen Leuten und einem Zwerg. Kartenreservierungen sind unter 0176/62564364 möglich.