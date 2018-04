Dömitz : Mit 90 gibt sie noch den Ton an

Ingeborg Harras sorgt in Dömitz und Umgebung für Musik in den Gottesdiensten / Mit Gymnastik fängt für sie ein perfekter Tag an

von Kathrin Neumann

01. April 2018, 05:00 Uhr

Wenn Ostersonntag in der Dömitzer Johanneskirche und später in der Neu-Kalisser Kirche die Orgeln erklingen, wird Ingeborg Harras an der Klaviatur sitzen. Die Dömitzerin ist seit Jahrzehnten ehrenamtliche Organistin und denkt auch jetzt, kurz nach ihrem 90. Geburtstag, nicht ans Aufhören. „Ich mache das gern und freue mich, wenn ich helfen kann“, sagt sie.

Ersten Kontakt zur Orgel hatte Ingeborg Harras schon in ihrer Kindheit in Tessin bei Rostock. Ihr Vater war Organist. Als er in den Krieg musste, haben seine Tochter und eine Klassenkameradin das Spielen übernommen. „Danach habe ich aber zehn Jahre lang kein Instrument angefasst“, sagt sie. Erst in Dömitz – hierher war sie für die Arbeit im Landambulatorium gezogen – nahm sie wieder Tuchfühlung zur Orgel auf. Erst spielte sie nur ab und an, wenn der Kantor im Urlaub war. Als die Kirchengemeinde keinen Organisten mehr hatte, übernahm Ingeborg Harras. Viele Jahre lang leitete sie auch den Kirchenchor und den von ihr gegründeten Seniorenchor. Damit das Orgelspielen in den Kirchen klappt, übt die Dömitzerin, die gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann drei Söhne und eine Tochter großzog, fast jeden Tag. Aber auch sonst hat die 90-Jährige, die den Dömitzern als Krankengymnastin bekannt sein dürfte, viel zu tun. Ihr Kalender ist voll. Kirchenchor, die von ihr geleitete Seniorensportgruppe, Kaffeerunde in der Wohnanlage und die „Doemser Plattsnackers un Frünn“. Auch dort sorgt Ingeborg Harras oft für die Musik – auf ihrem Akkordeon. Das hat sie auch dabei, wenn sie einmal in der Woche ins benachbarte Pflegeheim geht, um mit den Bewohnern zu singen und plattdeutsche Geschichten vorzutragen. Zwischen all den Terminen nahm sich Ingeborg Harras die Zeit, Redakteurin Kathrin Neumann die Sonnabendfragen zu beantworten.



Wo findet man Sie am ehesten?

Ich bemühe mich, jeden Tag ein bisschen an die frische Luft zu gehen. Früher mit meinem Mann bin ich jeden Morgen eine Stunde über den Deich spaziert. Heute bin ich bei schlechtem Wetter ein bisschen faul.



Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Das war im Büro der Raiffeisengenossenschaft in Tessin bei Rostock, wo ich nach der Schule zuerst gearbeitet hatte. Ich bekam ein Grundgehalt von 100 Mark im Monat. Wenig später ging ich als Sprechstundenhilfe zu einem Arzt. Genau genommen habe ich dort noch weniger verdient, aber ums Geld ging es mir nicht. Ich habe sehr viel bei ihm gelernt.

Und wofür haben Sie das Geld ausgegeben?

Einen Teil habe ich meiner Mutter gegeben, um die Familie zu versorgen. Und etwas habe ich auch gespart. Davon konnte ich dann jeden Monat 50 Mark nehmen, als ich später in Rostock meine Ausbildung gemacht habe. Und ich erinnere mich, schöne Frottee-Handtücher gekauft zu haben. Die haben lange gehalten.

Was stört Sie an anderen?

Wenn sie nicht aufrichtig sind, Sachen erzählen, die gar nicht stimmen.

Was findet man immer in Ihrem Kühlschrank?

Milch und Joghurt.

Was bevorzugen Sie, wenn Sie nicht selbst kochen? Italienische, chinesische oder deutsche Küche?

Ich bin gern beim Italiener. Nudeln und so etwas mag ich gern.



An welches Geschenk erinnern Sie sich gern und von wem haben Sie es bekommen?

Zu meinem 80. Geburtstag haben mir meine Kinder eine Reise nach Irland geschenkt. Mit einem Sohn, Tochter und Schwester sind wir dorthin geflogen, haben in einem Ferienhaus gewohnt und sind mit dem Auto herumgefahren, auch nach Dublin. Das war eine tolle Reise. Und zum 90. Gburtstag habe ich einen Besuch in der Elbphilharmonie in Hamburg zu einem Konzert mit Daniel Hoop und dem Züricher Kammerorchester bekommen.

Mit welchem Lied verbinden Sie schöne Erinnerungen?

Mit dem Lied „Wer recht in Freuden wandern will“. Das haben wir 1952 aus dem Urlaub mitgebracht, den mein Verlobter und späterer Mann und ich in Thüringen verbrachten. Wir sind dort sehr viel gewandert. Mein Mann hat es später immer gepfiffen.



Was würden Sie gern können?

Ich würde gern Ski fahren können. Fast hätte ich es auch gelernt. Als junges Mädchen hatte ich mal die Möglichkeit, mit einer Gruppe in den Harz zu fahren. Aber es lag kein Schnee, und da meinte meine Familie, dass es keinen Zweck hätte, zumal die Reise 80 Mark gekostet hätte. In der Nacht, bevor die Anderen angereist sind, hat es aber geschneit. Und ich saß zu Hause und habe nie nachgeholt, Ski zu fahren. Dabei war ich an und für sich sportlich.



Welches Buch lesen Sie gerade?

Ein Buch von Paul Goedeke mit plattdeutschen Geschichten: „Dat mütt ik di noch vertelln“. Da suche ich mir immer Geschichten raus, die ich vortragen kann, wenn ich ins DRK-Pflegeheim zum Singen gehe. Früher habe ich gern die Auswahlbücher von „Reader’s Digest“ gelesen, aber jetzt sind da so viele Krimis dabei. Ich lese lieber Familiengeschichten.

Wie sieht für Sie der perfekte Tag aus?

Ich stehe früh auf, mache ein paar Gymnastikübungen, versorge meine Blumen, höre Nachrichten und NDR Kultur. Und nachmittags freue ich mich, zu einer meiner Gruppen gehen zu können. Oder wir sitzen im Sommer hier in der Wohnanlage draußen, trinken Kaffee und schnacken ein bisschen.

Welchen Traum möchten Sie sich erfüllen?

Ach, weit reisen möchte ich gar nicht mehr. Vor ein paar Jahren war ich mit meiner Tochter in Kühlungsborn. Das war wunderschön.

Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

„Die jungen Ärzte“ und „In aller Freundschaft“, wobei mir die jungen Ärzte besser gefallen. Und am Sonntag den Rosamunde-Pilcher-Film.



Wem sollten wir diese Fragen ebenfalls stellen?

Ingrid van Bergen aus Polz.