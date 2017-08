Grabow : Motorradfahrer verliert während der Fahrt seine Tasche

vergrößern 1 von 1 Foto: katt 1 von 1

Eine wasserdichte Packtasche fürs Motorrad hütet derzeit die Ludwigsluster Polizei (Tel. 03874/4110). Die Tasche hatte ein Biker während der Fahrt verloren, ohne es zu bemerken.

„Der Motorradfahrer war am Sonntag, dem 13. August, zwischen Zierzow und Carlshof unterwegs“, erzählt der Ludwigsluster Polizeihauptrevierleiter Gilbert Küchler. „Plötzlich fiel die Tasche vom Krad, was eine nachfolgende Pkw-Fahrerin bemerkte. Sie hob die Tasche auf und brachte sie zur Polizei.“ Doch weder die Autofahrerin noch der Inhalt der Tasche konnten dazu beitragen, den Eigentümer zu ermitteln. „Die Frau hatte das Kennzeichen des Motorrades nicht erkennen können“, so Gilbert Küchler. Er hofft, dass sich der Besitzer der schwarzen Tasche nun doch noch findet. Ansonsten werde sie in den nächsten Tagen ins Fundbüro gebracht.

von Kathrin Neumann

erstellt am 20.Aug.2017 | 16:49 Uhr