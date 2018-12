Ludwigslust-Parchim : Müllabfuhr ändert Fahrzeiten

von Onlineredaktion SVZ

16. Dezember 2018, 20:00 Uhr

An den kommenden Feiertagen wird die Entsorgung vom Abfallwirtschaftsbetrieb Ludwigslust-Parchim teilweise vorverlegt. Rund um Weihnachten kommt es wegen der Feiertage zu Verschiebungen der Abfuhr- und Leerungstermine. Die regulären Montagstouren vom 24. Dezember finden bereits am Sonnabend, 22. Dezember, und die Dienstagstouren vom 25. Dezember finden am Montag, 24. Dezember, statt. Die Mittwochstour, 26. Dezember, wird auf Donnerstag, 27. Dezember, verlegt und somit jede nachfolgende Tour auf einen Tag später.

Alle neuen Abfuhrtermine für 2019 stehen vor dem Jahreswechsel auch auf der Internetseite des Abfallwirtschaftsbetriebes unter www.alp.kreis-lup.de. Es besteht die Möglichkeit, sich einen individuellen Abfallkalender für den Wohnort zu erstellen oder sich über die praktische Erinnerungsfunktion per E-Mail oder über die „ALP-Abfall-App“ an den nächsten Abfuhrtermin erinnern zu lassen.