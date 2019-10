Ludwigslust : Nadel und Faden weitergereicht

Nach 50 Jahren im Arbeitsleben hat die Ludwigsluster Schneidermeisterin Christel Lieb den Staffelstab an ihre Tochter übergeben

Tina Wollenschläger

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Unzählige Hosen, T-Shirts und Jacken hat sie schon gesehen und rattert immer noch. Aktuell ist sie für Knopflöcher im Einsatz – ein Manko der Industrienäher. Die zeitlose, mintgrüne Schönheit, deren Mechanik noch genauso leichtgängig ist wie am ersten Tag, als sie aus VEB Wittenberge zu Christel Lieb kam. „Die hab ich damals von meinen Eltern in der Lehrzeit bekommen“, erinnert sich die 68-Jährige wehmütig. „Auch ich hab auf ihr gelernt“, sagt ihre Tochter Katrin Bennühr, die gerade zwischen Nähfuß und Stichplatte konzentriert eine Hose hindurch schiebt.

Noch im August arbeiteten beide Frauen Nähmaschine an Nähmaschine. Doch damit ist jetzt Schluss: Inzwischen hält Katrin Bennühr alle Fäden in der Hand. „Viele kommen rein und gucken schon mal komisch, weil sie mich hier nicht erwarten“, sagt die 44-Jährige. Die Mutter eben eine Institution. Seit 35 Jahren gibt es die Schneiderwerkstatt schon – erst in der Schlossstraße, dann Letzte, Clara-Zetkin, Posttüsche, Wasserstraße und seit 10 Jahren in der Lindenstraße.

„Natürlich ist es mir schwer gefallen Nadel und Faden weiterzureichen“, sagt Christel Lieb. „Schließlich habe ich das Geschäft aufgebaut.“ Die Zeiten waren auch nicht immer einfach. Als 16-Jährige kam die Potsdamerin nach Ludwigslust, um in der Schwerhörigenschule zu lernen: Nicht ihrer Ohren wegen, sondern weil alle anderen Werkstätten überlaufen waren. Und sie blieb nach ihrem Abschluss 1981. Der Liebe wegen. Die Geschäfte liefen gut – Maßanfertigungen waren an der Tagesordnung. Ein kleines Schwarzes kostete 36,30 Ostmark wie eine alte Quittung im Hinterzimmer des Ladens zeigt. Es gab eben wenig neu zu kaufen.

Doch das änderte sich mit der Wende schlagartig. „Die Schneiderei lohnte sich nicht mehr“, sagt die 68-Jährige. „Alle wollten Westsachen haben.“ Erst in den letzten Jahren sei der Trend wegzuwerfen ins Stocken geraten.

Und dennoch, der Beruf des Schneiders sei ein anderer geworden. „Vom Aussterben bedroht“ wie Christel Lieb traurig feststellt. „Das habe ich auch während meiner Ausbildung gemerkt“, sagt ihre Tochter. Im dritten Lehrjahr 1993 musste sie an die Berufsschule in Hamburg, denn in Schwerin gab es nur noch eine Industrienäher-Klasse. Laut Handwerkskammer Schwerin gibt es momentan nicht einen Lehrling im Schneiderhandwerk im Landkreis und das sei schon seit vielen Jahren so.

Katrin Bennühr sieht ihrer Zukunft optimistisch entgegen. Kann sie auch. Denn es ist doch so: Jeder hat Lieblingsstücke im Schrank, auf die er unter keinen Umständen verzichten möchte. Und das verrät auch ein Blick auf die volle Kleiderstange im Hinterzimmer der Schneiderwerkstatt. Doch ganz von ihrem Beruf leben, das gehe eben nicht, sagt die 44-Jährige.

Über Ausflüge in den Einzelhandel hat Katrin Bennühr wieder zurück zu ihrem Lehrberuf gefunden. Da wo alles anfing. Wo sie als Kind zwischen Stoffen und Garnen spielte. „Von klein auf war ich total nähbegeistert“, erinnert sie sich – ganz im Gegensatz zur jüngeren Schwester. Da war es dann nur logisch, dass sie in den 90ern von der Mutter das Handwerk erlernte. Das Nähen liege ihr eben im Blut, meint ihre Mutter. Auf die Frage, ob ihre Tochter ein Händchen dafür hätte, blickt Christel Lieb rüber zu ihrer Tochter, die gerade an der mintgrünen Veritas abreitet und sagt voll Stolz: „Klar ist sie begabt. Sonst würde sie hier ja nicht sitzen.“