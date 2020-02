Neustadt-Glewe : Neue Feuerschalen weisen Weg auf die Burg

Einweihung zur Wahl des neuen Burgfräuleins

von Dénise Schulze

26. Februar 2020, 18:00 Uhr

Pünktlich zur diesjährigen Wahl des Neustädter Burgfräuleins, die am morgigen Freitag im Burgrestaurant stattfinden wird, werden die beiden neuen Feuerschalen im Burginnenhof offiziell eingeweiht. Die Schalen wurden extra für die Stadt Neustadt-Glewe angefertigt, wie Karen Tappe, bei der Stadtverwaltung für Kultur und Tourismus verantwortlich, erklärt. „Die Schalen sind Unikate. Auf ihnen ist das Wahrzeichen der Stadt abgebildet – unsere ehrwürdige mittelalterliche Burg.“

Zukünftig sollen die Schalen bei allen städtischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel beim Burgfest oder auf dem Weihnachtsmarkt, zum Einsatz kommen. Am Freitagabend werden sie den Besuchern den Weg in das Burgrestaurant weisen. Hier wird ab 19 Uhr die Wahl des diesjährigen Burgfräuleins stattfinden. Die Amtszeit von Angelina Heger endet nach zwei Jahren. Magdalena Maria Messner, Laura Ulbricht und Celin Rößler wollen ihre Nachfolgerin werden, doch zuerst müssen sie verschiedene Aufgaben bewältigen, um zu beweisen, ob sie für das Amt in Frage kommen.

Tara von der Mittelalter-Band „Satolstelamanderfanz“ wird durch den Abend führen. Die Burgfräuleinwahl ist ausverkauft.