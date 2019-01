Ludwigslust : Neue Parkautomaten, alte Leistungen

von Kathrin Neumann

09. Januar 2019, 10:05 Uhr

Im Gespräch waren neue Parkscheinautomaten schon fürs vergangene Jahr. Nun sollen sie in diesem Jahr in der Innenstadt aufgestellt werden. Die vorhandenen Geräte sind um die 20 Jahre alt, einige von ihnen störanfällig. Ersetzt werden sollen aber alle Automaten, außer der wesentlich jüngere am Caravan-Stellplatz. „Sonst hätten wir ja Instandhaltungsverträge mit zwei Firmen. Das wäre nicht sinnvoll“, erklärte Bürgermeister Reinhard Mach.

Eine neue Zeitrechnung des Parkens soll in Ludwigslust mit der Investition offenbar noch nicht eingeläutet werden. So wird nach Aussage des Bürgermeisters an den neuen Geräten das bargeldlose Bezahlen des Parktickets erst einmal nicht möglich sein. Und auch das Handy kann man in Ludwigslust nicht nutzen, um seine Parkgebühren zu bezahlen. „Aber wir wollen die Ausschreibung so gestalten, dass solche Funktionen nachgerüstet werden können“, so Reinhard Mach. „Noch gibt es da auch zu viele unterschiedliche Systeme.“

Übrigens: Dass die Parkscheinautomaten über den Jahreswechsel mit Planen abgehängt und außer Betrieb waren, war kein Geschenk der Stadt an Ludwigsluster und Gäste, sondern eine Vorsichtsmaßnahme. „Damit niemand auf die Idee kommt, China-Böller in die Schlitze zu stecken“, so Reinhard Mach.