Neustadt-Glewe: Absprache anders

Nun ist die Vereinbarung samt Unterschrift da – aber irgendwie nützt das Ganze vorerst nix. Die Schweriner Straße in Neustadt-Glewe muss und soll dringend saniert werden (SVZ berichtete). Die Stadt steht schon lange in den „Startlöchern“, wie Bürgermeisterin Doreen Radelow bereits im Frühjahr sagte. Die entsprechende Planungsvereinbarung für die Baumaßnahme mit dem Straßenbauamt Schwerin, die auch die Kostenfrage regelt, lag schon lange vor. Es fehlte nur noch eine Unterschrift aus dem Schweriner Amt.

Jetzt endlich ist die Vereinbarung mit Unterschrift in Neustadt-Glewe angekommen, berichtete die Bürgermeisterin auf der jüngsten Stadtvertretersitzung. Allerdings hat die Sache einen Haken: Wie Doreen Radelow informierte, entspricht der Inhalt nicht den früher getroffenen Absprachen zwischen Neustadt-Glewe und dem Straßenbauamt Schwerin. Auf SVZ-Anfrage bestätigte Doreen Radelow: „Die vom Straßenbauamt unterschriebene und uns zugesandte Vereinbarung weicht erheblich von dem ab, was unsere Stadtvertretung beschlossen hat.“

Hintergrund: Bei der Schweriner Straße handelt es sich um eine Landesstraße. Dementsprechend führt nicht die Stadt, sondern das Straßenbauamt die Arbeiten durch. Weil in Schwerin zwar die finanziellen Mittel bereitstehen, derzeit aber die personellen Kapazitäten für Planung und Koordinierung fehlen, hat sich Neustadt-Glewe bereiterklärt, die Planung und Koordinierung für das Straßenbauamt zu übernehmen. Dazu gehören unter anderem auch die Vergabe der Aufträge sowie die Betreuung und Kontrolle der Arbeiten. Kosten dafür: etwa 40 000 Euro.

Und genau hier liegt jetzt das Problem. Bürgermeisterin Doreen Radelow: „Laut der uns jetzt zugeschickten Vereinbarung soll die Stadt für einen länger als ursprünglich vorgesehenen Zeitraum in Vorkasse gehen. Dem hat unsere Stadtvertretung in dieser Form nicht zugestimmt.“

Angesichts der jetzt vom Straßenbauamt zugesandten Vereinbarung müsste die Neustädter Stadtvertretung erst einen neuen Beschluss fassen. Doch das ist nur die eine Sache. Denn jetzt gibt es in der Stadt die offenbar berechtigte Befürchtung, dass man auch bei den eigentlichen Arbeiten jeweils in Vorkasse gehen soll. Immerhin liegen die Baukosten für die Sanierung der Schweriner Straße insgesamt bei geschätzten 370 000 Euro.

Da die Stadt aber nicht Bauherr bei der Sanierung ist, sind für die Baumaßnahme nur die Eigenmittel der Stadt in den Haushalt eingestellt worden. Man kann also unter den gegebenen Umständen auch nicht in Vorkasse gehen.

Laut Bürgermeisterin ist die Stadt jetzt in Sorge, dass sich der Beginn der eigentlichen Sanierung weiter verzögern könnte. Denn man habe ja schon über ein Jahr auf die Vereinbarung betreffs der Planung gewartet. Wenn die Vereinbarung für die eigentlichen Bauarbeiten ebenso lange auf sich warten lässt, könnten die Neustädter noch länger auf die Sanierung warten.

SVZ hatte bereits am Dienstagmittag eine Anfrage zu diesem Thema an das Straßenbauamt Schwerin gerichtet, bis gestern jedoch keine Antwort bekommen.







von Andreas Münchow

erstellt am 29.Jun.2017 | 07:00 Uhr