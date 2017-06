Ludwigslust : Noch in der Pilotphase: Mit „Lulu 20“ gegen Gaffer

vergrößern 1 von 2 Foto: Hennes 1 von 2

Nicht wenige haben ihn vor einem halben Jahr noch belächelt, als Dieter Mohn sich in seinem kleinen Arbeitszimmer in einer Ludwigsluster Plattenbauwohnung an die Nähmaschine setzte. Nächtelang ratterte die Maschine, bis Mohn stolz das erste Mal an die Öffentlichkeit ging und seinen aufblasbaren Gafferzaun in der SVZ präsentierte.

Die Reaktionen darauf übertrafen auch seine Erwartungen. So wollte das Schweriner Innenministerium die Gafferwand möglichst schnell von einer Stützpunktfeuerwehr in der Region testen lassen. „Bevor so ein Prototyp in Serie geht, braucht man ja Erfahrungsberichte“, sagt Michael Teich, Pressesprecher beim Innenministerium. Vorgesehen war eine Erprobungsphase bei der Wittenburger Wehr nahe der A 24. „Gern hätten wir die Erfindung bei uns getestet“, sagt Wittenburgs Bürgermeisterin Margret Seemann. „Gerade unsere Wehr hat ja bei Unfällen auf der Autobahn leidliche Erfahrungen mit den Schaulustigen.“ Doch der Testlauf in Wittenburg scheiterte offenbar an der Finanzierung. „Wir sind uns mit dem Hersteller nicht einig geworden“, sagt Pressesprecher Michael Teich. Schließlich gehe es dabei auch um den verantwortungsvollen Einsatz von Steuergeldern.

Bei Dieter Mohn in Ludwigslust klingelt derweil weiter das Telefon. Der NDR berichtet im Nordmagazin, und der MDR zeigt einen vierminütigen Beitrag über die Ludwigsluster Erfindung in seiner Sendung „Einfach genial“. Das MDR-Video hat auf YouTube inzwischen 167 500 Klicks und fast 2800 Likes.

Anfang Juni bekommt Dieter Mohn Besuch einer ProSieben-Reporterin vom Wissensmagazin Galileo, die aus München einfliegt und sich vor Ort vom Sinn der Gafferwand überzeugen will. Diesmal hatte Dieter Mohn für den Fernsehbeitrag die Feuerwehr Zierzow gewinnen können. Vor den Fernsehkameras schaffen es die Zierzower in nur zwei Minuten, die Gafferwand vor einem simulierten Unfallszenario aufzubauen.

Schon beim ersten Praxistest mit SVZ im Februar hatten sich THW-Helfer in Ludwigslust begeistert von Dieter Mohns Erfindung gezeigt. Zugführer Uwe-Jens Griem hätte die Wand am liebsten gleich behalten. Dabei zeigte das erste Modell noch einige Schwächen, vor allem bei der Standsicherheit. Heute präsentiert Mohn seine inzwischen dritte selbst genähte Gafferwand. Noch besser in der Qualität, wie er sagt. Und noch schneller im Aufbau. Der Boden besteht nun aus PVC, der Kunststoff ist mit Glasfasern verstärkt, damit die in einer Sturmböe abknickende Wand schnell wieder nach oben ploppen kann. Außerdem sind die Zwischenwände nun mit Reißverschlüssen versehen, so dass Einsatzkräfte bei Bedarf zügig die Seite wechseln können.

Genäht wird heute längst nicht mehr in Mohns kleiner Neubauwohnung, sondern in einer leer stehenden Werkstatt der Firma MBD auf dem Bama-Gelände. „Ich darf hier dankenswerter Weise erst einmal mietfrei arbeiten“, sagt Dieter Mohn. Dem MBD-Geschäftsführer Ralf Siggelkow gefällt Mohns Patent so gut, dass er für die 20 Meter lange Kunststoffbahn einen tragbaren Aufroller fertigte, der den Aufbau noch beschleunigt.

Erst vorgestern war Dieter Mohn auf Einladung des niedersächsischen Innenministeriums in Hannover und präsentierte die Gafferwand mit dem Arbeitstitel „Modell Lulu 20“ vor Polizisten auf dem Innenhof. Die erste Reaktion stimmt ihn optimistisch. Grundsätzlich sei man für die Idee aufgeschlossen, erzählt Mohn. „Es müssten zwar noch viele Details dem Polizeibedarf angepasst werden. Aber daran werden wir arbeiten.“

Interessenten für Mohns Erfindung, die seit Februar als Gebrauchsmuster beim Deutschen Patentamt eingetragen ist, gebe es auch in London und der Schweiz. Man habe ihm angeboten, den Sichtschutz auch europaweit zu vertreiben. „Aber bis es soweit ist, müssen wir erst einmal mit der Serienproduktion beginnen“, sagt Mohn. „Es bleibt also weiter spannend.“

von Katharina Hennes

erstellt am 29.Jun.2017 | 06:00 Uhr