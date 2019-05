Boldela : Oldtimer-Fans treffen sich

von svz.de

27. Mai 2019, 13:54 Uhr

Satte Klänge, der Geruch von Öl. Diese Mischung garantiert Peter Grabbert allen Freunden alter Maschinen am kommenden Wochenende.Denn dann lädt der Boldelaer wieder zum Oldtimer-Treffen ein. Am Sonnabend sind alle Besitzer von alten Motorrädern, Mopeds, Traktoren, Autos eingeladen, sich zu zeigen und in Boldela mit anderen Schrauberkünstlern ins Gespräch zu kommen. „Wir haben hier keine Beschränkungen, es ist ein offenes Treffen“, betont Grabbert und versichert, dass ein alter Dreschkasten ebenso einen Platz bekommt wie ein echter Oldtimer. Auch Grabbert selbst wird einiges beisteuern. Unterstützung bei der Veranstaltung selbst bekommt er wieder von der freiwilligen Feuerwehr und der Gemeinde. Gäste mit und ohne Oldtimer sind ab 8.30 Uhr auf dem Platz am Waldrand willkommen.