Niederdeutschen Bühne in Ludwigslust : „Oma swemmt… sick frie“

Schauspieler der Niederdeutschen Bühne Wismar zeigen in Ludwigslust Komödie von Stefan Vögel

von svz.de

16. Januar 2019, 10:15 Uhr

„Oma swemmt… sick frie“ – Die Komödie von Stefan Vögel wird am 26. Januar um 16 Uhr in der Ludwigsluster Stadthalle zu sehen sein. Schauspieler der Niederdeutschen Bühne Wismar stehen dann auf der Bühne. Eine der Figuren des Stückes ist die pensionierte Zimmerwirtin Anna Schneider. Sie hatte immer den Traum von einem „Swimmingpool“ aus dem legendären Film mit Romy und Alain Delon. Ihr Leben lang wünschte Anna sich so einen Pool. Aber „… leider harrn wi nie dat Geld dorför un denn – ick kann je nich mal swemmen.“ Also: Aus der Traum? „Een Swimmingpool? So een Blödsinn. In mien Öller.“ Annas Kinder finden es ohnehin besser, würde die angeblich so demente Mutter ins Pflegeheim gehen.

Man männigmal kümmt dat anners as man denkt. Annas Lebensfreude erwacht noch einmal – zum Ärger ihrer Nachkommen. Kann und wird sie sich ihren Lebenstraum im Alter noch erfüllen?

Karten für das Stück gibt es im Vorverkauf bei der Ludwigslust-Information in der Schlossstraße 36 und unter der Telefonnummer 03874 / 526251.