Ludiwgslust : Ostern ins Natureum

Besucher erwartet Ausstellung von Eiern und Eierbechern sowie ein Streichelzoo

von svz.de

16. April 2019, 07:50 Uhr

Ludwigslust | Eine Eierausstellung mit zahlreichen Besonderheiten ist über Ostern im Natureum am Schloss Ludwigslust zu sehen. Von Karfreitag bis Ostermontag ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Naturforschende Gesellschaft Mecklenburg (NGM) möchte auf die Vielfalt von Eiern in der Natur aufmerksam machen. In dieser Ausstellung sind zahlreiche Eier heimischer Vögel zu sehen. Hinzukommen die Eier der drei größten Vögel der Welt: Strauß, Nandu und Emu. Aber nicht nur Vögel legen Eier. Dies wird anschaulich dargestellt durch eine absolute Rarität aus dem Reich der Insekten. Ein weiterer Höhepunkt ist das versteinerte Ei eines Hadrosaurus, der vor 120 Millionen Jahren auf unserer Erde lebte. „Steineier“ sehen zwar aus wie Eier, sind aber keine. Sie sind vom abschmelzenden Gletscherwasser der Eiszeit in Strudeln so geformt worden.

Gezeigt wird außerdem eine Sammlung von rund 200 verschiedenen, zum Teil historischen Eierbechern. Und Egon Tetzlaff aus Niendorf vom Club der Kleintierzüchter kommt mit Kaninchen, Meerschweinchen, Küken und eventuell sogar ein paar Lämmchen in den Streichelzoo für die Kinder. Außerdem können die Dauerausstellung und die Sonderausstellung „Masken und anderes aus der völkerkundlichen Sammlung von Dr. Walfried Blume“ besucht werden.