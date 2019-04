Ludwigslust : Ostrock und Popsongs in der Stadthalle

von svz.de

05. April 2019, 09:07 Uhr

Zu dem Thema „Lieder, die wie Brücken sind“ werden am 6. April mindestens 50 Sänger auf der Bühne in der Stadthalle Ludwigslust auftreten. Akteure der Rock-Pop-Schmiede Göhlen und des generationsübergreifenden Vocapella-Chors aus Vellahn, in dem Sänger im Alter von sechs bis 73 Jahren sind, werden mit schwung- und stimmungsvollem Programm begeistern und zum Nachdenken anregen. Ab 15.30 Uhr wird ein buntes Programm mit Ostrock, aktuellen Popsongs sowie Liedern von Abba zu hören sein, heißt es in der Ankündigung.

Karten gibt es ab sofort in der Stadtinformation Ludwigslust zu kaufen.