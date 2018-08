Ludwigslust : Paten für die neuen Lehrlinge

Es geht um das Teamgefühl: In der Azubi-Woche essen, bohren und löten die Auszubildenden der Firma Rattunde gemeinsam

Lucas Kim Schröder wirft einen kritischen Blick auf die Bohrungen. Niklas, Hannes Paul und Jonas schauen gespannt zu. Sie hatten die Bohrplatte angefertigt. Gekörnt, gebohrt und die Löcher mit der Reibahle nachbearbeitet. Am 1. September beginnen sie ihre Ausbildung bei der Rattunde & Co GmbH. Doch schon in dieser Woche lernen sie das Unternehmen und die anderen Lehrlinge kennen – in der Azubi-Woche.

Der Ludwigsluster Maschinenbauer hat zum neuen Lehrjahr neun Auszubildende eingestellt, darunter in Zusammenarbeit mit der Hochschule Wismar zwei duale Studenten. Sie wollen unter anderem Elektroniker, Zerspanungs- und Industriemechaniker werden. In der Azubi-Woche, die es zum ersten Mal gibt, sind die Neuen aber nicht unter sich. „Da sind die Auszubildenden aus allen Lehrjahren dabei“, erklärt Katrin Maurer, Assistenz der Werksleitung. „Damit sie sich kennenlernen können und ein Teamgefühl aufbauen.“ Deshalb gibt es morgens auch ein gemeinsames Frühstück, ehe es zum Betriebsrundgang, an die Belehrungen oder die „Arbeit“ geht. „Ich finde diese Woche sehr gut“, sagt Hannes Paul Oeser, angehender Elektroniker für Automatisierungstechnik. „So steht man nicht allein da, weiß, wen man fragen kann“, so der 18-Jährige aus Neustadt-Glewe. Fragen kann er vor allem seinen Paten, den er, wie jeder neue Lehrling, an die Seite bekommen hatte.

In der Nachbarhalle, bei der E-Technik, lötet Fiete Drews mit anderen Neuankömmlingen kleine Fahrräder und Doppeldecker. Am Vortag hatte er die Gruppe in Messtechnik unterrichtet. „Als ich angefangen habe, gab es so eine Woche und solche Patenschaften noch nicht. Da traute man sich nicht immer, jemanden zu fragen“, sagt der Mechatroniker-Azubi, für den jetzt das letzte Lehrjahr beginnt. Er war es auch, der die WhatsApp-Gruppe der Azubis, der „Rattunde Sägefische“, gegründet hat. „So kann man helfen, wenn einer Probleme hat, oder Fahrgemeinschaften zur Berufsschule vereinbaren“, sagt der 19-Jährige.

Die Firma Rattunde, die vollautomatische Fertigungssysteme zum Sägen von Rohren und Stangen herstellt, konnte ihre Auszubildenden auswählen. „Wir hatten viele Bewerbungen, wenn auch von Ausbildungsberuf zu Ausbildungsberuf unterschiedlich“, sagt Katrin Maurer. „Aber dann fragen wir gute Bewerber auch, ob sie bei uns nicht einen anderen Beruf erlernen wollen.“ So war es auch bei Jonas Hammermeister. „Ich wollte eigentlich IT-Systemelektroniker werden, jetzt werde ich Elektroniker für Automatisierungstechnik“, erklärt der 17-jährige Dömitzer. „Was man in diesem Beruf macht, wusste ich vorher gar nicht.“ Doch auch er wird viel Zeit am Computer verbringen, die Automatisierungstechnik programmieren, Fernwartungen übernehmen.

Schon im Sommer trudeln bei Katrin Maurer die Bewerbungen für den Ausbildungsstart im folgenden Jahr ein. In der Regel machen die Interessenten, deren Einstellung sich das Unternehmen vorstellen könnte, dann in den Oktoberferien ein Praktikum. Manchmal mit überraschendem Ausgang. „Wir haben einen Azubi, der hatte damals nicht so gute Kopfnoten“, erzählt Katrin Maurer. „Im Praktikum hat er seine Sache aber so gut gemacht, war so interessiert, dass der Abteilungsleiter ihn gern als Industriemechaniker haben wollte.“ Die Bedingung, die Noten deutlich zu verbessern, hat er dann tatsächlich erfüllt. Zur Freude von Katrin Maurer. „Ich brauche Leute, die für den Beruf brennen, die auch verstehen, wie die Maschine denkt."