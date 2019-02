Ludwigslust : PC-Grundkurs startet in Ludwigslust

Mit der Vermittlung theoretischer Grundlagen sollen über praktische Anwendungen Unsicherheiten im Umgang mit dem PC abgebaut werden.

08. Februar 2019, 11:00 Uhr

Ohne PC geht heute fast nichts mehr. Man benötigt ihn, um Dokumente zu verwalten, Briefe zu schreiben, für Geldüberweisungen... Doch aller Anfang kann auch leicht sein. So zumindest das Motto des PC-Grundkurses der Kreisvolkshochschule Ludwigslust-Parchim. Teilnehmer ohne Vorkenntnisse bekommen erste Einblicke in den Umgang mit einem Computer. Mit der Vermittlung theoretischer Grundlagen sollen über praktische Anwendungen Unsicherheiten im Umgang mit dem PC abgebaut werden. Folgende Themen werden unter anderem behandelt: Aufbau und Funktionsweise eines PC, Grundlagen des Betriebssystems Windows, Datenverwaltung und -sicherheit, Ausblick auf mögliche Anwendungen. Dazu starten gleich zwei Grundkurse: Kurs-Nr. 511 und 511-02. Beide am Montag, 18. Februar um 18 Uhr in der Vhs in Ludwigslust und in Hagenow. Anmeldungen und Rückfragen unter 03871 / 7224301.