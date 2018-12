Weihnachtsmarkt : Premiere in Göhlen

Einwohner laden zum ersten Mal zu einem Weihnachtsmarkt ein.

von Kathrin Neumann

07. Dezember 2018, 10:27 Uhr

Premiere in Göhlen. Am 8. Dezember wird in der Gemeinde zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Von 10 bis 15 Uhr kann man sich mit Freunden auf einen Glühwein treffen und über den gemütlichen Festplatz schlendern. Das elfköpfige Organisationsteam hat sich einiges einfallen lassen. Alle Gruppen des Ortes sind eingebunden – Jugendclub, Treibergruppe, Feuerwehr, Volkssolidarität, Heimatverein… Kulinarisch ist für reichlich Abwechslung gesorgt. Auch der Weihnachtsmann hat sich angekündigt. Er wird kleine Geschenke an die Kinder verteilen, verspricht Bürgermeister Helmut Seyer.