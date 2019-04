Ludwigslust : Pressearbeit in Vereinen

von svz.de

15. April 2019, 09:13 Uhr

Ludwigslust | Erneut findet im Mehrgenerationenhaus Zebef in Ludwigslust ein Workshop statt, der sich mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Analog wie digital. Dieser findet am 22. Mai von 17 bis 20 Uhr im Zebef statt und wird von der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern organisiert. Interessante und außergewöhnliche Themen gibt es in jedem Verein oder Verband. Man muss sie nur finden, gut aufarbeiten und an der richtigen Stelle veröffentlichen. Dazu erwartet die Teilnehmer eine Schreibwerkstatt mit dem Referenten Matthias Hufmann. Er ist freier Journalist und wird mit den Teilnehmern praktisch zum Thema Texte für Zeitung, Facebook, Homepage und Co arbeiten. Anmeldung unter www.ehrenamtsstiftung.de.