Ludwigslust : Schlossstraße zur Velo Classico gesperrt

Banner künden bereits von Großereignis

Avatar_prignitzer von Onlineredaktion pett

14. September 2019, 05:00 Uhr

Die Banner hängen über der Schlossstraße von Ludwigslust. Groß steht Start und Ziel auf den beiden Bannern. Sie künden ebenfalls vom Radfahrer-Spektakel Velo Classico. Zum vierten Mal findet es in der Lindenstadt statt. Anlässlich der Veranstaltung wird die Schlossstraße vom 14. bis 15. September gesperrt – das komplette Wochenende. Die Sperrung befindet sich zwischen dem Kreisverkehr Alexandrinenplatz und der Kanalstraße. Sie beginnt am heutigen Sonnabend, 14. September, gegen 6 Uhr und endet am morgigen Sonntag, 15. September, gegen 24 Uhr. In Kummer kommt es zur Sperrung des Molkereiweges, nach dem Abzweig von der Schulstraße, am 15. September von 6 bis 15 Uhr.