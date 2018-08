Grabow : Schüler wollen „Respekt“ haben

Grabower Regionalschule „Friedrich Rohr“ wählte ihren Wert für den Umgang miteinander. Zum Projektabschluss „Denk-Mal“ enthüllt

von Kathrin Neumann

27. August 2018, 21:00 Uhr

„Sucht euren gemeinsamen Takt“, ruft Sascha Grammelsdorff durchs Megafon. Die Mädchen und Jungen der Regionalschule „Friedrich Rohr“ stehen vor ihm und klatschen. Erst noch ziemlich durcheinander, doch nach und nach gleichen sich die Rhythmen an. „Ihr habt euren Takt gefunden“, sagt der Berliner Sozialarbeiter vom Verein „Denk-Mal-Werte“. „Euer Takt heißt Respekt.“ Mit einem Wertschätzungstag, bei dem im Treppenhaus des Schulgebäudes auch der Schriftzug „Respekt“ – das „Denk-Mal“ – enthüllt wurde, ist ein mehrmonatiges Projekt zu Ende gegangen.

In dem Projekt geht es um Werte im Umgang miteinander. „In der Gesellschaft wird der Umgangston rauer, das macht auch vor Schule nicht Halt“, erklärt Schulleiterin Jutta Bloßfeld, warum die Grabower das Angebot der Initiative „Denk-Mal-Werte“ gern annahmen. „Saschas Anruf fiel in eine Zeit, als es in vielen meiner Beratungsgespräche mit jüngeren Schülern, mit älteren Schülern, mit Eltern um einen respektvollen Umgang ging“, ergänzt Schulsozialarbeiterin Sabine Wendt.

Nachdem bei ersten Treffen Lehrern und Klassensprechern das Projekt vorgestellt worden war, hatten die Rohr-Schüler die Wahl. „Aus 20 möglichen Werten, zu denen zum Beispiel auch Gerechtigkeit und Vertrauen gehörten, konnten sie in einer geheimen Wahl den Wert auswählen, der ihnen am wichtigsten ist“, erklärt Sascha Grammelsdorff. Sie hatten sich aber mit allen 20 Werten auseinandergesetzt. „Was der Einzelne oder eine Generation unter einem Wert versteht, kann unterschiedlich sein“, so Sabine Wendt.

Die Wahl des Wertes fiel in Grabow sehr eindeutig aus: Die Schüler wollten Respekt haben. Ihr Wert, mit dem sie sich dann bei weiteren Aktionstagen befassten. Dabei konnten sie sich unter anderem gemeinsam mit Mitschülern in einer Fotobox fotografieren lassen. Auf dem Bild ist auch der Wert zu lesen, den die Abgebildeten im Umgang miteinander am wichtigsten finden.

„Ich finde Respekt auch in der Schule wichtig“, sagt Moritz aus der achten Klasse. In seinem Sport darf dieser auch nicht fehlen, obwohl es da um Schläge geht. „Beim Boxen gibt man sich vor dem Kampf die Hand, um zu zeigen, dass man den Gegner respektiert“, erklärt der Schülersprecher. In der Schule fehle der Respekt aber manchmal. „Aber seit wir uns damit befassen, ist es besser geworden“, so Moritz. „Da sagt man dann schon mal zu einem anderen Schüler, dass das, was er gerade getan hat, gar nicht geht.“

Auch wenn die Schule ihr „Denk-Mal“ und die Plakette, die sie als Botschafterschule vom Verein „Denk-Mal-Werte“ ausweist, erhalten hat – „mit den Werten in der Gesellschaft werden wir uns weiterhin gezielt auseinandersetzen. Das ist ein Prozess, der das ganze Leben anhält“, betont Sabine Wendt. Das Projekt sei nur der Anstoß gewesen, dazu ins Gespräch zu kommen. Und der große Schriftzug „Respekt“ an der Treppe soll dazu beitragen, dass die Schüler der Friedrich-Rohr-Schule es auch künftig bleiben.