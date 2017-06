Auto prallt gegen Baum : Schwerer Unfall bei Bochin - Drei Verletzte

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der Landstraße 08 im Landkreis Ludwigslust-Parchim schwer verletzt worden. Eine 43-jährige Frau kam am Dienstagabend in Bochin aus zunächst unbekannten Gründen in einer Rechtskurve links von der Straße ab und prallte mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum.

Die Fahrerin sowie ihre 22 und 52 Jahre alten Mitfahrer erlitten dabei schwere Verletzungen. Der ältere Beifahrer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Am Pkw entstand Totalschaden und die L08 war für die zeit der Rettung und Unfall Aufnahme Voll gesperrt.

von Dpa/Drefin

erstellt am 14.Jun.2017 | 08:01 Uhr