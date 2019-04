Ludwigslust : Skatsieger gekürt

von svz.de

16. April 2019, 07:51 Uhr

Ludwigslust | Die Skat-Freunde „Kreuz Buben“ spielten am vergangenen Wochenende öffentlich mit folgenden Ergebnissen: Sieger wurde Achim Hintze mit 2121 Punkten vor Heiko Schultz mit 1912, Albrecht Dahms mit 1888, Jürgen Neis mit 1810 und Günter Evers mit 1764 Zählern. Die 8. Wertungsrunde wird am morgigen Mittwoch, 17. April, gespielt. Dann folgen zwei Durchgänge am Donnerstag. Alle Veranstaltungen sind öffentlich und beginnen um 18.30 Uhr.