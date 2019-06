Ludwigslust   : Sozialberatung im Zebef

von svz.de

25. Juni 2019, 08:19 Uhr

Der Ortsverband Ludwigslust des Sozialverbandes VdK MV bietet an 27. Juni wieder eine kostenlose allgemeine Sozialberatung im Zebef am Alexandrinenplatz 1 an. Von 9 bis 11 Uhr bekommen Ratsuchende hier Antworten auf Fragen zur Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung, und Pflegeversicherung. Der VdK-Ortsverband Ludwigslust organisiert immer am vierten Donnerstag des Monats von 9 bis 11 Uhr im Zebef seine Sozialberatung. Der nächste Termin ist der 25. Juli.