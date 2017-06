Ludwigslust : THW seit 20 Jahren guter Partner

vergrößern 1 von 2 Foto: THW 1 von 2

Das THW Ludwigslust feiert sein 20-jähriges Jubiläums – aus diese Anlass fand am Sonnabend

eine Feierstunde im Grabower Schützenhaus statt. Neben den aktiven Helfern, die mit ihren Partnern eingeladen waren, konnte der Ludwigsluster Ortsbeauftragte Reiner Hartmann auch die Bürgermeister von Grabow, Stefan Sternberg, und Ludwigslust, Reinhard Mach, begrüßen. Auch der THW-Landesbeauftragte Dierk Hansen und Geschäftsführer Michael Teuber ließen es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Da der THW in 20 Jahren gute Partnerschaften mit Feuerwehren, der Polizei, dem Arbeiter-Samariter-Bund und dem Deutschen Roten Kreuz gebildet haben, waren aus diesem Kreis ebenfalls Gäste zu dieser Festveranstaltung gekommen.



Helferzeichen in Gold und Bronze verliehen

Dierk Hansen konnte gleich zu Beginn Peter Kleinschmidt gratulieren. Er ist Gründungsmitglied des Ortsverband und noch heute tatkräftig dabei, wurde für 20 Jahre Ehrenamt im THW ausgezeichnet.

Da sich in zwei Jahrzehnten viel verändert, hielt Hansen einen Rückblick über die Arbeit des THW, dankte den Helfern und auch besonders deren Partnern und Arbeitgebern, die oft viel Rücksicht auf dieses besondere ehrenamtliche Engagement nehmen. Hansen sagte auch, dass in dieser unsicheren Zeit die gute Zusammenarbeit mit den oben genannten Partnern wichtiger denn je ist.

Nach einem kurzen Sketch der Jugendgruppe wurden aktive Helfer ausgezeichnet.

Dierk Hansen und Reiner Hartmann verliehen das Helferzeichen in Gold an Uwe-Jens Griem, Astrid Griem, Stephan Staudigel, Matthias Brinkmann, Michael Buchholz und Matthias Gabriel. Das Helferzeichen Gold mit Kranz wurde an Axel Schirmacher verliehen.

Auch das THW-Ehrenzeichen in Bronze wurde an diesem Abend verliehen. Diese offizielle Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland ging an Hans-Joachim Günther und an Reiner Hartmann, die beide seit 1997 mit dabei sind. Seit 2005 vertritt Reiner Hartmann das THW als Ortsbeauftragter und Hans- Joachim Günther leistet unzählige Stunden über die Grenzen des Ortsverbandes hinaus, wie zum Beispiel als Ausbilder an der THW- Bundesschule. Die Gäste dankten in ihren Grußworten und betonten die gute Zusammenarbeit, die man zum Beispiel bei der Feuerwehr am kommenden Sonnabend, dem 10. Juni, wieder unter Beweis stellen kann. Die Techentiner Feuerwehr weiht ihren neuen Übungsturm ein und das Technische Hilfswerk lädt ein zum Tag der offenen Tür. Diese beiden Veranstaltungen werden durch einen blau-roten Shuttleservice miteinander verbunden.



