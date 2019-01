Tipps holen für die Berufswahl

Tag der offenen Tür am Fachgymnasium Wirtschaft in Ludwigslust

von Kathrin Neumann

14. Januar 2019, 11:15 Uhr

Zu einem Tag der offenen Tür lädt das Fachgymnasium Wirtschaft in Ludwigslust am Freitag, dem 25. Januar, ein, wie Sabine Buseke mitteilt. In der Bildungseinrichtung in der Techentiner Straße 1 sind in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr alle Besucher herzlich willkommen. Die jungen Leute haben die Möglichkeit, mit Schülern der Schule und Fachlehrern ins Gespräch zu kommen, Fragen zu klären und Eindrücke zu sammeln.

In drei Jahren können Schüler hier die allgemeine Hochschulreife erlangen. Der Unterricht erfolgt in allgemeinbildenden Fächern wie zum Beispiel Deutsch, Mathematik und Englisch. Zusätzlich geben berufsbildende Fächer wie Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Rechtslehre und Rechnungswesen Einblicke in den beruflichen Alltag. Mit diesem Schulabschluss ist es möglich, sich an jeder Universität oder Hochschule zu bewerben. Außerdem erhöhen sich die Chancen der jungen Leute auf einen attraktiven Ausbildungsplatz.

Für das leibliche Wohl der Besucher am Tag der offenen Tür sorgen die Schüler der Abiturklasse FGW61.

Wer Interesse daran hat, seine Schullaufbahn am Fachgymnasium Wirtschaft in Ludwigslust fortzusetzen, sollte sich spätestens bis zum 28. Februar bewerben. Die Unterlagen können per Post an Regionales Berufliches Bildungszentrum des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Techentiner Straße 1, 19288 Ludwigslust geschickt werden.