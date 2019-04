Ludwigslust : Trauer-Café lädt heute ein

von svz.de

16. April 2019, 07:52 Uhr

Ludwigslust | Das Trauer-Café öffnet am heutigen Dienstag wieder seine Türen. Hinterbliebene können dort mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen. Dieses Angebot unterbreitet der Ambulante Hospizdienst des Stifts Bethlehem. Interessierte sind um 17 Uhr in das Büro des Dienstes im Bonhoeffer-Haus auf dem Gelände des Stifts Bethlehem eingeladen. Der Gedankenaustausch unter Trauernden ist wichtig. Sie können Abschied nehmen und loslassen üben, sie dürfen so sein, wie sie sich gerade fühlen.

Interessierte können sich unter der Telefonnummer 03874 / 43 33 87 bei Koordinatorin Michaela Joachim anmelden.