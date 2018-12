Malliß : Vertretung entscheidet über Finanzen

von Andreas Münchow

17. Dezember 2018, 08:05 Uhr

Über die Finanzen für das kommende Jahr entscheiden die Gemeindevertreter von Malliß auf ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag, dem 20. Dezember. Außerdem geht es auf der Sitzung um den Teilflächennutzungsplan „Windkraft“ der Gemeinde Bresegard bei Eldena. Malliß wird als Nachbargemeinde am Planungsprozess beteiligt. Die Sitzung der Gemeindevertretung Malliß beginnt um 19 Uhr in der Gaststätte „Torbrücke“ in Dömitz.