Vielank: PKW prallte gegen Baum- Fahrerin verletzt

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Ludwigslust

23. Juli 2020, 10:07 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 06 nahe Vielank ist Mittwochnachmittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Die 29-jährige deutsche Fahrerin kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Auch vier mitfahrende Kinder, die augenscheinlich unverletzt blieben, wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Laut Angaben der Autofahrerin, habe sie zwei Wildschweinen auf der Straße ausweichen wollen, als sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in weiterer Folge mit dem PKW gegen einen Baum stieß. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die Landesstraße an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.