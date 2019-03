Ludwigslust : Volkskundliches aus fünf Kontinenten

Naturforschende Gesellschaft Mecklenburg lädt zur Eröffnung einer Sonderausstellung am 26. März ein

23. März 2019, 05:00 Uhr

Die Naturforschende Gesellschaft Mecklenburg (NGM) lädt am Dienstag, 26. März, in das Natureum Ludwigslust zur Eröffnung einer Sonderausstellung ein. Das Thema lautet „Völkerkundliches aus fünf Kontinenten“. Ausstellungseröffnung ist um 18.30 Uhr, anschließend beginnt um 19.30 Uhr ein Vortrag mit Dr. Wolfgang Zessin aus Jasnitz. Der Unkostenbeitrag beläuft sich für Mitglieder der NGM auf zwei Euro und für Gäste auf drei Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt.

Es gibt kein Volk ohne Kultur. Die Erfinder der größten kulturellen Errungenschaften sind unbekannt und namenlos geblieben. Völkerkundler haben manche Strapazen und Schlimmeres auf sich genommen, um die Erzeugnisse schriftloser Kulturen zu sammeln und zu bewahren.

In unserer modernen Zeit geht viel verloren, alte Traditionen werden nicht mehr ausgeübt und gepflegt. In einem Menschenalter hat sich die Lebens- und Wirtschaftsweise auch unseres eigenen deutschen Volkes fast bis zur Unkenntlichkeit verändert und dieser Prozess beschleunigt sich noch. Deshalb ist es so verdienstvoll und eine Hauptaufgabe jedes Museums, diese Dinge vor Vergessen zu bewahren.

Die neue Sonderausstellung zeigt Masken und anderes aus der völkerkundlichen Sammlung von Dr. Walfried Blume aus Schwerin und ist von ihm sowie Sigrid und Dr. Wolfgang Zessin aus Jasnitz konzipiert. In seinem Vortrag „Völkerkundliches aus fünf Kontinenten“ bezieht sich Wolfgang Zessin dabei auf die Exponate aus der Sonderausstellung und auf Erlebnisse des Sammlers dieser Dinge sowie auf eigene Sammel-Reisen nach Afrika, Süd- und Nordamerika, Asien, Australien und nicht zuletzt Europa mit Bulgarien, Rumänien, Tirol und Frankreich.