Ludwigslust : Von Perücken und Flohfallen

von svz.de

22. Januar 2019, 08:13 Uhr

Schloss Ludwigslust hat auch in den Winterferien seine Türen für Kinder und Jugendliche geöffnet und lädt mit vielfältigen museumspädagogischen Angeboten ein. So heißt es am 3. Februar: „Madame, habt Ihr schon gehört?“ Während der öffentlichen Familienführung geht es ab 13.30 Uhr um Perücken, Fächern und Flohfallen. Die kulturgeschichtliche Führung zum Leben am Hof bietet kleine Geschichtchen am Rande. Dabei erzählen die Porträts der mecklenburgischen Herzogsfamilie Interessantes über das höfische Leben und die Mode zur Zeit des Barock und Rokoko. Die interessierten Kinder und Jugendlichen erfahren Kurioses über die Körperhygiene und die Fächersprache.