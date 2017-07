Ludwigslust / Malliss : Weide in einen See verwandelt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Beim Gedanken an die Wassermassen im Bereich Rögnitz und Ludwigsluster Kanal schüttelt Udo Jauert den Kopf. Am Sonnabend hatte der Landwirt aus Kummer eine Mutterkuhherde von einer Insel retten müssen, die sich durch die Überflutung der Weide gebildet hatte. Durch Zurufe sei es ihm gelungen, die Tiere in Bewegung zu setzen und durch das Wasser zu lotsen. „Die Kühe waren bis zum Bauch im Wasser, die Kälbchen mussten schwimmen“, so Udo Jauert.

An der B 5 zwischen Ludwigslust und Kummer hatte der Regen die angrenzenden Flächen in einen großen See verwandelt, Rögnitz und Ludwigsluster Kanal waren fast vereint. „Die Situation ist schon extrem“, sagte Walter Jahnke, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Elde“. „Von Donnerstag bis Sonnabend ist anderthalb- bis zweimal so viel Niederschlag gefallen wie im Monatsmittel des Junis – und das in kurzer Zeit.“ Das ganze Wochenende über waren Verbandsmitarbeiter damit beschäftigt, die Wasserstände zu regulieren. Unter anderem sorgten sie dafür, dass aus der Müritz-Elde-Wasserstraße kein Wasser mehr in das Gebiet fließt.

Auch heute waren die Gewässer noch extrem voll, stand das Wasser auf vielen Feldern und Wiesen. „Der Boden kann kein Wasser mehr aufnehmen“, so Walter Jahnke. Durch viel Sonne und ohne neue Niederschläge würden die Wasserstände in den Gewässern schnell fallen, das ausgeuferte Wasser könne zurück. „Am Wochenende wird es schon wieder ganz anders aussehen.“ Aber die Schäden in der Landwirtschaft seien da.

Auch für die Mitarbeiter des Außenbezirks Grabow des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Lauenburg war es ein aufregendes Wochenende. „Ein Pegel von 1,20 Meter ist zwar hoch, aber noch kein Problem“, erklärte Außenbezirksleiter Andreas Hering gegenüber SVZ. „Aber bei 1,45 Meter wird man schon mal unruhig.“ In Klein Laasch blieb der Wasserstand nur knapp darunter. In Malliß gab es einen Rekord. „Der höchste bislang bekannte Wasserstand lag bei 1,24 Meter, am Wochenende wurden kurzzeitig 1,28 Meter überschritten“, so Andreas Hering. Auch seine Leute waren den ganzen Freitag und am Wochenende unterwegs, um das Wasser zu regulieren und die Anlagen im Blick zu haben. In Malliß und Grabow seien die Tore der Schleusen zum Teil geöffnet worden, um die Wassermassen abzuführen. „So langsam pegelt sich der Wasserstand wieder ein“, sagte der Außenbezirksleiter und verwies auf 1,16 Meter in Klein Laasch und 1,04 Meter in Malliß heute Mittag.