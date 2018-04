Ludwigslust : Weite Sprünge auf neuer Strecke

Der MC Ludwigslust startet im Bereich Motocross in die Saison.

von Sabrina Panknin

02. April 2018, 20:45 Uhr

Die Motorradstiefel ordentlich verdreckt kommt Holger Dettmann um die Ecke. Der Regen peitscht um die Hütte. Dass er selbst ebenfalls die neue Hauptstrecke des MC Ludwigslust getestet hat, sieht ihm jeder an. Im Gesicht sammelt sich Dreck. Das gehört zu diesem Sport dazu. „Wenn es zu trocken ist, haben wir mit ordentlich Staub zu kämpfen“, erzählt Holger Dettmann. Beim diesjährigen Motocross-Saisonstart allerdings hatten die Motocrosser mit Regen und Schnee zu kämpfen. Schlammige Strecken, wenig Sicht. Spaß allerdings hatten die Angereisten dennoch.

Autokennzeichen aus Grevesmühlen, Hamburg, Pinneberg, Rendsburg... Nach Ludwigslust kommen alle Motocross-Freunde. Aus der näheren Umgebung aber auch. So zum Beispiel Paula Smettons vom MC Parchim. Die 19-Jährige fährt selbst Motocross, unterstützt auch den MC Ludwigslust. „Ich habe viel ausprobiert – Fußball und Handball“, erzählt Paula. Durch ihren Vater kommt sie zum Motocross. Und bleibt dabei. Seit gut vier Jahren fährt sie selbst. Ist eine der wenigen Frauen. Dennoch: Ein reiner Männersport ist Motocross schon lange nicht mehr. „Es werden immer mehr Frauen“, sagt Holger Dettmann. Für Paula kommt derzeit kein anderer Sport in Frage: „Wenn sich die ersten Erfolge eingestellt haben, bleibt man dabei. Die Leidenschaft wird immer größer.“ Jetzt hoffen alle auf besseres Wetter. Im Speedway-Bereich musste der Saisonstart aufgrund des Wetters verschoben werden. „Der Sport ist schon sehr vom Wetter abhängig“, sagt Holger Dettmann.

In den vergangenen zwei Wochen hatte der Ludwigsluster eine Menge zu tun. Als Streckenbauer. „Wir haben jetzt eine komplett neue Strecke für Anfänger oder Wiedereinsteiger. Auf der ist noch nicht der große technische Anspruch gefragt.“ Motoren heulen auf. Die nächsten Fahrer haben sich startklar gemacht. Einige drehen ihre Runden, tasten sich langsam an die neue Hauptstrecke heran. „Die Sprünge sind weiter geworden“, erzählt der Streckenbauer. Doppelsprünge, Wellensektionen... Alles für den Zuschauer. Das ist nämlich in Ludwigslust einmalig: Der Stadioncharakter. „Der Zuschauer kann hier eigentlich alles einsehen. Deshalb sind wir auch die Ausrichter der Mannschaftsmeisterschaften in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Holger Dettmann und lächelt stolz.

Gut 3000 Kubikmeter Sand wurden in den vergangenen 14 Tagen verarbeitet. Während der Saison werden noch einmal 4000 Kubikmeter dazu kommen. Inspiriert wird der Streckenbauer von Amerika. „Dort spielt im Motocross die Hauptmusik. Beim Selberfahren merke ich schon, was ich besser, anders machen kann. Aber ich schaue mir auch an, was andere machen.“

Dass viel auf dem Gelände des MC Ludwigslust passiert, hat auch einen Grund. „Wir feiern in diesem Jahr unser 60-jähriges Jubiläum“, verkündet Holger Dettmann stolz. Gemeinsam wird sich der Verein dafür noch einiges ausdenken. Es bleibt spannend.