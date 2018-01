Ludwigslust : „Wichtiger Schritt nach vorn“

vergrößern 1 von 3 Foto: Hennes 1 von 3





von Katharina Hennes

erstellt am 05.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Erst zwei Uhr in der Nacht war sie aus Berlin von den Sondierungsgesprächen zurück in Schwerin. Sechs Stunden später ist sie schon wieder auf dem Weg nach Ludwigslust. Hier will sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Kita „Naturtalent“ ansehen. Neun Uhr empfangen sie die Kinder mit einem Lied, Kitaleiterin Bettina Makowsky führt die Regierungschefin durch Atelier, Kneipp-Bad und Holzwerkstatt. „Toll ist das hier“, sagt Manuela Schwesig. „In so einer Einrichtung wäre man doch selbst gern nochmal Kind.“ Gemeinsam mit Sozialministerin Stefanie Drese (SPD)war sie gestern im Bewegungsraum der Kita vor Kameras und Mikrofone getreten, um vor allem eines zu sagen: „Die Landesregierung hat ihre Zusage eingelöst. Die Eltern werden um bis zu 600 Euro im Jahr entlastet. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorn.“

Diese Entlastung merken auch die Eltern der Kita Naturtalent. Ab sofort werden ihnen für einen Vollzeit-Kindergarten-Platz 113,86 statt bisher 163,86 Euro und für einen Krippenplatz 229 Euro statt 279 Euro berechnet. „Das ist schon eine gute Unterstützung“, sagt Mutter Anne-Kathrin Meier. „Ein Traum wäre es, wenn irgendwann die Kita ganz kostenfrei ist.“ Manuela Schwesig, die sich nach dem Rundgang zu den Müttern an den Tisch stellt, stimmt ihr zu: „Genau das wollen wir auch. Aber damit das auch dauerhaft möglich ist, brauchen wir die Hilfe vom Bund. Der muss bei den Kitas stärker in die Verantwortung gehen.“ Für sie sei die beitragsfreie Kita deshalb auch eine der zentralen Fragen der Sondierungsgespräche in Berlin.

Unabhängig davon bereitet die Landesregierung den nächsten Schritt für die Elternentlastung vor. Für 2019 kündigt Sozialministerin Stefanie Drese gestern Vergünstigungen für Familien mit mehreren Kindern an: „So zahlen Eltern dann nur noch für das erste Kind den vollen Beitrag, die Betreuungskosten für das zweite Kind werden halbiert und entfallen für das dritte Kind komplett.“

Auch die Eltern der vier städtischen Kindertagesstätten in Ludwigslust bekommen die Entlastungen ab diesem Monat zu spüren. Für einen Ganztagskindergartenplatz zahlen sie ab sofort nur noch 98 Euro, für einen Teilzeitplatz 59 Euro und für einen Halbtagsplatz 54 Euro. Der Elternbeitrag für einen Ganztagskrippenplatz von ursprünglich 274 Euro ist nach dem Zuschuss des Landes von bislang schon 100 Euro nun nochmal um 50 Euro auf 124 Euro gesenkt worden. Gegenüber SVZ sicherte Bürgermeister Reinhard Mach gestern zu, an den Beitragshöhen auch in diesem Jahr nicht zu rütteln. Das gelte ebenso für den Zuschuss, den die Kommune an Ludwigsluster Kitas in freier Trägerschaft zahlt. Davon profitiert auch die Kita Naturtalent. Die Einrichtung in Trägerschaft des Vereins Wabe e.V. bekommt von der Stadt für jeden Ganztagsplatz in der Krippe 22,50 Euro und für jeden Kindergartenplatz 17,50 Euro dazu. Für alle freien Kitas gibt Ludwigslust jährlich etwa 60000 Euro aus – freiwillig.