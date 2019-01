Kremmin : Windenergie auf der Agenda

von svz.de

Bereits vor 14 Tagen haben die Gemeindevertreter in Kremmin getagt. Zum wichtigen Tagesordnungspunkt „Vorentwurf des Teilflächennutzungsplans Windenergie“ konnte vor zwei Wochen allerdings kein Beschluss gefasst werden: Der von der Gemeinde in diesem Zusammenhang beauftragte Planer war verhindert und konnte nicht an der Sitzung teilnehmen.

Deshalb kommt das Thema jetzt erneut auf die Agenda. Am heutigen Dienstag, 29. Januar, werden die Kremminer Kommunalpolitiker zu den Plänen hinsichtlich der Windenergie debattieren.

Die öffentliche Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in der Rosestraße 3 in Kremmin.