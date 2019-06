Ludwigslust/Schwerin : Windkraftgegner demonstrieren vorm Landtag

von svz.de

19. Juni 2019, 05:00 Uhr

Mehr als 200 Aktivisten verschiedenster mecklenburgischer Bürgerinitiativen, die einen sofortigen Stopp des Ausbaus der Windenergie in MV fordern, werden am heutigen Mittwoch, 19. Juni, ab 8 Uhr die Zufahrten zum Landtag auf der Schlossinsel in Schwerin blockieren. Die Demonstranten, die sich als „Aktionsbündnis Freier Horizont“ organisiert haben, demonstrieren für eine sofortige Neuordnung der Energiewende mit einem umwelt- und menschenverträglichen Ausbau der Windenergie.