Woodstock in Hitzacker

von Franca Niendorf

17. Januar 2019, 08:40 Uhr

Creedence Clearwater Revived feat. Johnnie Guitar Williamson spielen am 25. Januar

im Verdo Hitzacker das komplette Woodstock-Konzert von CCR anno 1969 in voller Länge. Da dieser Auftritt nur gute 45 Minuten dauerte, wird das Konzert im zweiten Teil des Abends um die vielen weiteren Hits – auch aus der Phase nach Woodstock – noch entsprechend ergänzt. Einlass zum Konzert ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.