Eldena : Zum Anhalten genötigt: Unbekannte rauben Autofahrer aus

Ein 29-Jähriger wird in Eldena Opfer eines brutalen Diebstahls

von svz.de

29. Juni 2019, 10:16 Uhr

Zwei Unbekannte haben in Eldena (Kreis Ludwigslust-Parchim) einen Autofahrer aus seinem Wagen gezwungen und ausgeraubt. Das 29 Jahre alte Opfer sei am Freitagabend mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen, als zwei Männer sich auf die Straße stellten und ihn so zum Anhalten nötigten, teilte die Polizei mit.

Anschließend schlugen die beiden Täter mehrfach auf den 29-Jährigen ein und entwendeten Bargeld aus seinem Portemonnaie. Sie ergriffen zu Fuß die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.