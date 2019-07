Ludwigslust : Zum Lachen eingeladen

Yoga-Lachklub trifft sich immer montags im Ludwigsluster Schlosspark

von Andreas Münchow

31. Juli 2019, 07:33 Uhr

Lachen ist gesund: Immer montags um 17 Uhr trifft sich der Yoga-Lachklub „Frederick“ Ludwigslust an der Grotte im Schlosspark. „Alle, die mitmachen wollen, sind montags herzlich auf die Wiese an der Grotte eingeladen“, sagt Evelyn Saß, die ausgebildete Trainerin ist. Nächster Termin ist am 5. August.