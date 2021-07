Parchim : Claudia Schumacher hält Fäden für Vereinsa(u)ktionswoche in der Hand

Aktionstage rund ums Ehrenamt starten am Sonnabend. Auf Ferien- und Hortkinder warten interessante Angebote im Zinnhausgarten. Am 12. Juli stellt sich der Bürgermeister den Fragen der jüngsten Parchimer.

Parchim | Wie viele Stunden am Tag arbeitet ein Bürgermeister? Was ist sein Lieblingsessen und welches Hobby hat er? Wie viele Spielplätze gibt es in der Stadt? Wann bekommt Parchim ein Schwimmbad? Kinder, die schon immer mal eine Frage an Parchims Bürgermeister Dirk Flörke loswerden wollten, haben am 12. Juli die Gelegenheit dazu: Ab 10 Uhr stellt sich der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.