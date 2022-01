Stadtentwicklung : 200.000 Euro Fördermittel für „Ideenschmiede Parchim“ möglich

Parchim hat das Projekt „Stadtvielfalt“ ins Leben gerufen. Einwohner können Ideen zur Stadtentwicklung einreichen.

16. Januar 2022, 16:52 Uhr

Mit einem für sie schlüssigen Konzept konnte die Stadtverwaltung Parchim, gemeinsam mit den Akteuren der Innenstadt im Herbst vergangenen Jahres die erste Stufe in der Bewerbung für ein Bundesförderprogramm erreichen. 200.000 Euro Förderung sind dadurch in Aussicht gestellt worden. Nach einem Projektaufruf des Innenministeriums, welches die Förderung innovativer Konzepte zur Stärkung der Resilienz und Krisenbewältigung in Städten und Gemeinden beinhaltet, wurden die Weichen für die Umsetzung der Handlungsschwerpunkte der Arbeitsgemeinschaft Innenstadt dafür gestellt, teilt die Stadt Parchim mit.

Fördergelder könnten fließen

Derzeit wird im Bereich Wirtschaftsförderung der Stadt Parchim intensiv an der geforderten Präzisierung des zweistufigen Projektauswahlverfahrens gearbeitet, das formale Antragsverfahren ist nun in vollem Gange. Das hierfür durch die Stadtverwaltung Parchim eingereichte Projekt „Stadtvielfalt“ soll nun mit Leben gefüllt werden und so dazu beitragen, dass die Fördergelder auch tatsächlich in die Kreisstadt kommen.

Ideen der Bürger sind gefragt

Das eingereichte Projekt „Stadtvielfalt“ soll dazu dienen, neuartige Prozesse der Stadtentwicklung anzustoßen. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem die Aufenthaltsqualität, Kultur und Vielfalt, Regionalität, aber auch soziale Teilhabe und Klimaschutz. Jeder soll sich einbringen können. Gefragt seien neue Ideen, um das Parchim der Zukunft zu gestalten, heißt es aus dem Rathaus. An der „Ideenschmiede“ sollen sich auch weiterhin die Bürger beteiligen. Die Vorschläge reichen bislang vom Ausbau der Marina, dem Anlegen von Schulgärten bis hin zu einem Aussichtsturm am Parchimer Eichberg.